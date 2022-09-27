Filipinler'i vuran Noru Tayfunu'nda can kaybı 8'e yükseldi

Filipinler'in kuzeyini vuran ve Karding olarak da adlandırılan Noru Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Hafta sonu Luzon Adası'nda şiddetli yağışlara ve rüzgarlara neden olan tayfunda can kaybı 8'e yükseldi. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, başkent Manila'nın güneydoğusundaki Bicol bölgesinde kaybolduğu tespit edilen 3 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kurtarmaya giderken ölmüşlerdi

Bulacan Valisi Daniel Fernando yaptığı açıklamada, San Miguel bölgesinde sel sularında mahsur kalanları kurtarmaya giden 5 görevlinin bulunduğu botun üzerine duvar yıkıldığını ve çalışanların sel sularına kapıldığını söylemişti. Kurtarma görevlilerinin boğularak hayatını kaybettiğini ifade eden Fernando, "Onlar, felakette vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya çalışan kahramanlardı. Bu gerçekten çok üzücü” demişti.

Tayfundan en çok etkilenen bölgelerden San Miguel'de yaşayanlar su basan evlerinin çatılarına çıkmış, birçok kişi ise bel seviyesine yükselen sularda güvenli bölgelere ulaşmaya çalışmıştı. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam da 74 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Quezon eyaletinde, balıkçılık faaliyetleri durdurulurken, Luzon'da resmi kurumlar kapatılmış, eğitime geçici olarak ara verilmişti. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde, uçak ve feribot seferleri iptal edilmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., hava yoluyla sel bölgelerine yardım malzemesi ve gerekli bölgelere temizlik malzemeleri ulaştırılması talimatını vermişti.

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