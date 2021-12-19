Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı 121'e yükseldi

Filipinler'de son yıllarda görülen en şiddetli doğal felaketlerden biri olan ve dün itibariyle etkisini yitiren Rai Tayfunu'nda bilanço netleşmeye başladı.

Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 121'e yükseldiği bildirildi. Şiddetli fırtına, yağış ve su baskınları nedeniyle 227 yerleşim biriminde elektrik kesintisi yaşandığını açıklayan yetkililer, yalnızca 21 ilçe ve şehre yeniden enerji sağlanabildiğini ifade etti.

Ülke genelinde yaklaşık 780 bin kişinin hayatını olumsuz etkileyen tayfun nedeniyle 300 bini aşkın kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirilirken, ülkenin birçok eyaletinde de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Tayfun nedeniyle zarar gören 3 havaalanından 2'sinin halen kullanılmadığını doğrulayan otoriteler, Visayas ve Kuzey Doğu Mindanao'da toplam 869 yolcu ve sürücünün yağış ve su baskınları nedeniyle araçlarında mahsur kaldığını açıkladı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü de ifade edildi.

Etkisini yitirdi

Filipinler'de Perşembe gününden başlayarak 3 gün boyunca etki gösteren Rai Tayfunu büyük yıkıma yol açmış, binlerce yapı zarar görürken, hava ve kara ulaşımı da felç olmuştu. Filipin Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi'nden (PAGASA) yapılan açıklamada, yaklaşık 780 bin kişiyi etkileyen ve ülkede Tayfun Odette olarak da bilinen Rai Tayfunu'nun dün öğlen saatleri itibariyle ülkeyi terk ettiği duyurulmuştu.

Burak Ersoy



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