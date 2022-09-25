Filipinleri vurması beklenen Noru Tayfunu nedeniyle yaklaşık 8 bin 500 kişi tahliye edildi

Noru Tayfunu, Filipinlere doğru ilerlemeye devam ederken, ülkede tayfun öncesi önlemler artırıldı. Filipinler'in kuzeydoğusuna yaklaştıkça güç kazanan ve rüzgar hızı saatte 185 kilometreden 240 kilometreye ulaşan Noru Tayfunu nedeniyle, Luzon Adası'nda yer alan Kuzon bölgesinde yaklaşık 8 bin 500 kişi tahliye edildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkenin ekonomik ve politik açıdan en önemli adası olan Luzon'un tayfun tehlikesi altında olduğu gerekçesiyle yarın ada genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini ve devlet dairelerinin çalışmalarının askıya alındığını açıkladı.

Haiyan Tayfunu'nda 6 bin 300 kişi ölmüştü

Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve 7 bin 600'den fazla adadan oluşan Filipinleri, yılda ortalama 20 tropikal fırtınanın etkisi altına giriyor. Ülkeyi 2013 yılında vuran Haiyan Tayfunu'nda 6 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.