Filipinler'in tarihi posta binasında yangın

Filipinler'in simge yapılarından, 1926 yılında inşa edilen ve 2. Dünya Savaşı'nda hasar görmesinin ardından 1946'da yeniden yapılan başkent Manila'daki tarihi postane binası alevlere teslim oldu. Binada dün gece saat 23.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Yaklaşık 7 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabilen yangında 5 itfaiye görevlisi, 1 yardım gönüllüsü ve 1 sivil olmak üzere 7 kişi yaralandı. Manila Belediye Başkanı Honey Lacuna-Pangan ciddi hasar gören binadaki maddi zararın yaklaşık 300 milyon peso (5.3 milyon dolar) olduğunu açıkladı. Ülkenin ana posta dağıtım merkezi olarak kullanılan binadaki yangının bodrum katta çıktığını değerlendiren polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Burak Ersoy

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