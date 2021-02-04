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Filistin, 10 bin Sputnik V Rus aşısı teslim aldı

Filistin, 10 bin Sputnik V Rus aşısı teslim aldı
Filistin, 10 bin Sputnik V Rus aşısı teslim aldı

Filistin, Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 10 bin doz teslim aldı.

Filistin'de 2 Şubat'ta başlayan korona virüse karşı aşılama kampanyası devam ediyor. Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Filistin'e bugün Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 10 bin doz ulaştı. Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaileh, “Ülkeye gelen Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı 5 bin vatandaşı aşılamak için yeterli olacak” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin halkının Rus yetkililere teşekkür ettiğini ileterek korona virüs salgınında Rusya'nın Filistin'e büyük destek sağladığını vurgulayan Al-Kaileh, Filistin ve Rusya arasındaki güçlü ilişkilerin olduğunu da altını çizdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat'ta 2 bin doz Moderna aşısının Filistin'e ulaştığı aktarılmıştı. Sağlık Bakanlığı, aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanlarına, 60 yaşın üzerindeki vatandaşlara ve kronik hastalığı olanlara uygulanacağını belirtmişti.

Muhammed Rabah
 

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