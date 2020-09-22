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Filistin, Arap Birliği Konseyi'nin bu yılki başkanlığından çekildi

Filistin, Arap Birliği Konseyi'nin bu yılki başkanlığından çekildi
Filistin, Arap Birliği Konseyi'nin bu yılki başkanlığından çekildi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin’in Arap Birliği Konseyi’nin bu yılkı başkanlığından çekildiğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in geçtiğimiz günlerde İsrail ile ilişkilerini normalleştirilmesi adına anlaşmasının imzalamasının ardından, Filistin Arap Birliği Konseyi'nin bu sene gerçekleştirilecek oturum başkanlığından çekildiğini açıkladı.

El-Maliki, “Filistin, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile imzalanan normalleşme anlaşmasına bir tepki olarak Arap Birliği Konseyi'nin bu seneki oturumuna başkanlık etme hakkından vazgeçti" dedi. El -Maliki konseydeki ülkelerinin anlaşmayı kınamamasını da eleştirerek Filistin'in Arap Birliği Konseyi'ndeki üyeliğini bırakmayacağını vurguladı. “Filistin Devleti, Arap Birliği Konseyi'nin bir üyesi olarak uzun zamandan beri varlığını güçlendirmeye çalıştı. Filistin bu hassas dönemde Arap Birliği Konseyi'ndeki üyeliğinden vazgeçmeyecek. Vazgeçeceksek farklı senaryolar üretebilecek” ifadelerini kullandı.

Muhammed Rabah

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