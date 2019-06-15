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Filistin Başkanlığı: “ABD'nin ‘asrın anlaşması' çökmeye başladı”

Filistin Başkanlığı: “ABD'nin ‘asrın anlaşması' çökmeye başladı”
Filistin Başkanlığı: “ABD'nin ‘asrın anlaşması' çökmeye başladı”

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin asrın anlaşması olduğunu iddia ettiği projenin, çökmeye ve yön değiştirmeye başladığını söyledi.

Nebil Rudeyme, yaptığı açıklamada, "Anlaşma Filistin tarafından reddedilmesi, Filistin halkını zor duruma sokmak için tasarlanan Filistin Devlet Başkanlığı tarafından Kudüs, mülteciler ve milli sabitler konusundaki kararlılığı sebebiyle ABD'nin asrın anlaşması dediği komplosu çökmeye ve yön değiştirmeye başladı” dedi. Abu Rudeyne ABD sponsorluğunda Bahreyn'in Başkenti Manama'da 24 Haziran'da açmayı planladığı ekonomik çalıştayda ele alınacak bir proje seviyesine indirgendiğini söyledi. 

Abu Rudeyne “Ekonomik projenin maksadı uluslararası meşruiyete dayanacak olan siyasi müzakerelerin boşa çıkarma teşebbüsüdür. Geçen 70 yıl içinde uluslararası toplumun ve ABD yönetiminin denediği ve başaramadığı çözümleri tekrar denememelidir” dedi. 

Diğer taraftan bugün onlarca Filistin Ramallah'ta ABD'nin “asrın anlaşması' projesini ve Manama çalıştayını protesto eden, Filistin Liderliğinin Amerikan Planının reddetmesini destekleme gösterilerinde bulundu.
Gösteriler de, anlaşmayı ve Manama çalıştayını kınayan, barışın yalnızca Filistinlilerin tarihi vatanında haklarının geri verilmesiyle sağlanacağını savunan pankartlar taşıdı.  

Muhammed Rabah

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