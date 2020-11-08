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Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi Demokrat aday Joe Biden olurken, dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti. Abbas açıklamasında, "Başkan olarak seçilen Joe Biden'ı kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyorum. Filistin-ABD ilişkilerini güçlendirmek, halkımız için özgürlük, bağımsızlık, adalet sağlamanın yanı sıra ve bölgemizdeki herkes için barış, istikrar ve güvenlik için Başkan ve yönetimi ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Muhammed Rabah

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