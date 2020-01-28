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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Trump'a tepki: "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak"

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Trump'a tepki:
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Trump'a tepki: "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına tepki göstererek, "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının ardından Ramallah kentinde basın toplantısı düzenledi. Abbas, Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı olarak sunduğu "Yüzyılın Anlaşması"na karşı güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını ifade etti. Abbas, "Stratejimiz, işgali sona erdirme mücadelemize dayanıyor ve halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak. Yüzyılın Anlaşmasını başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planını kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Abbas, "Kudüs ve tüm haklarımız satılık değildir" dedi.

Hamad Alnajjar

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