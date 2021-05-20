Filistin Dışişleri Bakanı Al-Maliki: 'Şiddetin temel nedeni İsrail'in işgalciliğidir'

İsrail ile Filistin arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, BM Genel Kurulu ABD'nin New York kentinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda masum insanların öldürüldüğünü ve bugüne kadar 65'i çocuk olmak üzere 230 Filistinlinin öldüğünü aktardı.

Al-Maliki ayrıca, yapılan saldırılar sırasında 100'den fazla apartmanın ve 50 okulun yıkıldığını belirterek, İsrail'in Covid-19 pandemisi sürerken, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve 100 bin Filistinliyi evsiz bıraktığını aktardı. Daha fazla insanın zarar görmesini istemediğini belirten Al-Maliki, pandemi döneminde yapılan bu saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu.

“Halkınız terörize edilse ne yapardınız"

Al-Maliki, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu ifade edenlere karşı, ''Ne hakkından bahsediliyor, İsrail hükümeti topraklarımızı işgal ediyor, halkımızı terörize ediyor" ifadelerini kullandı. BM Genel Kurulunda bakanlara seslenen Al-Maliki, "Şiddetin temel nedeni İsrail'in işgalciliğidir. Bu yüzden size soruyorum, ülkeniz işgal edilse, halkınız terörize edilse ne yapardınız" dedi.

Al-Maliki, "Birçok felaketle karşı karşıyayız, fedakarlıklar yaptık, yerlerimizden edildik. Mücadelemizi asla bırakmadık. Kudüs'te işgalci bir güç olan İsrail, aynı suçu tekrarlayarak bu bölgedeki tek Arap varlığını silmek için uğraşıyor. Bir kez daha Filistinli aileleri yerlerinden etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Al-Maliki, "İsrail Ramazan'da kutsal Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'ya saldırdı. İşgal ve çatışmaları durdurmak için barışçıl çözümü kabul ettik ancak İsrail siyasi, ekonomik ve insani haklarımıza yönelik saldırılara devam etti" dedi.

"Barış için buradayız, barış için mücadele ediyoruz. İsrail'in insanlarımıza ve kutsal değerlerimize karşı saldırıların sona ermesi lazım. Gazze'de çocuklar güvenle uyuyamıyor” diyen Al-Maliki, yaşanan işgallerin nesillerdir Filistin halkını etkilediğini belirterek, Filistin'in barış için uğraştığını ve barış çağrısı yaptığını bir kez daha yineledi.

Aylin Karadeniz

