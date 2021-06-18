Filistin, İsrail'le 1 milyon dozluk aşı takası anlaşmasını iptal etti

Filistin yönetimi, İsrail ile yapılan 1-1.4 milyon dozluk korona virüs (Covid-19) aşı takası anlaşmasını iptal etti. Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, Başbakan Mohammad Shtayyeh'nin İsrail ile yapılan aşı takası anlaşmasının iptal edilmesi talimatı verdiğini belirterek, kararın İsrail'den gelen aşıların son kullanma tarihinin kısa süre içinde dolacak olması nedeniyle alındığını söyledi. Filistinli Bakan Alkaila, anlaşmanın iptal edilmesinin ardından ilk partinin İsrail'e iade edildiğini vurgulayarak, “Sağlık Bakanlığı teknik ekiplerinin, bu akşam İsrail'den gelen ilk partideki tahmini 90 bin Pfizer aşı dozunun incelemesinin ardından anlaşmada yer alan özelliklere uymadığı tespit edildi” dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail'in 1-1.4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını Filistin'e göndereceğini açıklamıştı. Filistin yönetiminin ise Eylül-Ekim ayında alacağı Pfizer/BioNTech aşısını İsrail'e vereceği belirtilmişti.

Filistinli yetkililere göre, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yalnızca yaklaşık yüzde 30'u en az 1 doz aşı aldı. Yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 85'ini aşıladıktan sonra normale dönen İsrail ise Batı Şeria ve Gazze'deki 4.5 milyon Filistinli ile aşılarını paylaşmadığı için eleştirilmişti.