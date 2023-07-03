Filistin İsrail'le tüm iletişimi kesme kararı aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından Ramallah'ta Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde Filistin yönetimi olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, Filistin yönetiminin toplantıda İsrail yönetimi ile tüm iletişimi kesme ve güvenlik koordinasyonunu durdurmaya devam etme kararı aldığını duyurdu.

İsrail güçlerinin saldırıları karşısında Filistin halkının saldırıya karşı kendini savunma hakkı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Filistin yönetiminin görevinin Filistin halkını korumak ve bu amaç için tüm imkanlarını ortaya koymak olduğu teyit edildi.

ABD yönetimi ile ilişkiler sınırlandırılacak

Açıklamada, Ürdün'ün Akabe ve Mısır'ın Şarm El Şeyh kentlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail'le varılan son anlaşmaların da artık geçerli olmadığı aktarılarak, ABD yönetimi ile ilişkileri sınırlandırılacağı ifade edildi.

İsrail saldırılarında can kaybı 9'a yükseldi

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı ise 20'si ağır olmak üzere 100'ü yükseldi. Batı Şeria'nın El-Bire kentinde ise İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti.

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