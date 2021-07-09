Filistin Kızılayı: 'İsrail güçlerinin protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 411 kişi yaralandı'

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'a bağlı Beita kasabasında Filistinliler, Sabih Dağı'nda yasa dışı inşa edilen İsrail yerleşim karakolu Avitar'ı protesto etmek için gösteri düzenlemişti. İsrail güçlerinin, Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra gaz bombalarıyla müdahalesi sonucu ilk belirlemelere göre 83 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti. Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 411 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Kızılayı Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'un güneyindeki Beyt, Kasra ve Osrin beldelerinde 23 kişinin gerçek mermiyle, 70 kişinin de plastik mermiyle yaralandığını söyledi. Cibril, 260 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini, 58 kişinin de düşme sonucu yaralandığını aktardı. Yaralılardan birinin gerçek mermi ile göğsünden vurulduğunu kaydeden Cibril, sağlık durumunun takip edildiğini ifade etti.

Filistinliler, Sabih Dağı'nın tepesinde İsrail yerleşim karakolunun kurulmasına karşı 2 aydır protesto gösterileri düzenliyor.