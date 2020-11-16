İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filistin: 'Pompeo'nun İsrail yerleşim yerlerine ziyareti provokasyondur'

Filistin: 'Pompeo'nun İsrail yerleşim yerlerine ziyareti provokasyondur'
Filistin: 'Pompeo'nun İsrail yerleşim yerlerine ziyareti provokasyondur'

Filistin, ABD Savunma Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşim yerlerini ziyaret etme kararının bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rudeineh yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşim yerlerini ziyaret etme kararının Filistin halkı ve liderliği için bir provokasyon olduğunu söyledi. Abu Rudeineh, “İsrail, yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve daha fazla Filistin toprağını ele geçirmek adına kendisine mümkün olan tüm desteği sağlayan mevcut ABD yönetiminin sınırsız desteğinden yararlanıyor. Pompeo'nun ziyareti ABD yönetiminin Filistin topraklarının işgalinde İsrail'in bir ortağı haline geldiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretin ya da İsrail yerleşimlerine yönelik herhangi bir ABD desteğinin Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerine meşruiyet vermeyeceğini belirten Sözcü Rudeineh, Filistin topraklarındaki işgalin sona ermeye mahkum olduğunu vurguladı.

Muhammed Rabah
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.