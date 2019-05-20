Filistin Türkiye Büyükelçisi, İHA'ya konuştu

İsrail'in yüzyılın projesi ismi altında Kudüs ve Gazze'de işgal alanını genişletmeye çalıştığına dikkat çeken Büyükelçi Faed Mustafa, “İstanbul'dan, Filistin halkının Ramazan-ı şerif ayını tebrik ediyorum. İşgalci İsrail güçleri her zaman olduğu gibi Müslümanların duygularına ve Filistin halkının insani haklarına aldırmadan, bu mübarek günler de Gazze'ye bir askeri operasyon düzenledi.

Bu saldırılarda, 28 kişi şehit düştü. Binlerce bina yıkıldı. İsrail bu işgalci gerçek yüzü her zaman ortada. İnsanların kutsallarına bile saygı göstermiyorlar. Bu mübarek aya saygı göstermiyorlar. Uluslararası kamuoyu bu işgalci İsrail güçlerine baskı yapması gerekiyor. İsrail'in uluslar arası kanunları uygulaması için Müslüman dünyasının ve medeni dünyanın ses çıkartmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İHA muhabirinin Filistin konusunda Amerika destekli ortaya atılan 'yüzyılın projesi' hakkında ise Faed Mustafa, şunları söyledi “Biz Filistinliler olarak belki askeri veya maddi gücümüz yok. Fakat bu proje ye evet veya hayır deme hakkımız var. Biz hayır diyerek, hakkımızı savunacağız. Malum Amerika yönetimi Müslümanların da kutsal şehri, Kudüsü İsrail'in başkenti ilan ettiler. ABD hamen Filistin halkına yönelik terör saldırmaları desteklemektedir. Dolaysıyla biz hayır diyoruz ve bize düşen Filistinliler olarak bir birimize bağlanmak.

O zaman bize karşı bütün hain projeleri yok ederiz. Biz Filistin halkı olarak Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye hem insani hem manevi yanımızda duruyor. Uluslararası platformlar da Filistin devletinin meşruyeti için elinden gelen siyasi desteği yapmaktadır. Ayrıca iki cumhurbaşkanının arsında ilişkiler çok iyidir. Şükürler olsun Türkiye halkı ve Filistin halkı arasında kardeşlik ilişkileri çok sağlam bir geçmişe dayanıyor. Biz Filistinler Türkiye'yi çok seviyoruz ve Türkiye'nin gelişmesini ve Allah'tan korumasını diliyoruz” dedi.

Tunacan Atalay



