Filistin'de 60 yeni korona virüs vakası

Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken Filistin'de yeni 60 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 329'a yükseldi.

Filistin hükümetinin sözcüsü İbrahim Melhem, “Ramallah, Beytüllahim ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında özel tıbbi muayenelerle testler yapıldı. Farklı valiliklerde 19 yeni vaka doğrulandı. Kudüs'te ise 41 yeni vaka tespit edildi” İfadelerini kullandı.

Melhem, İsrailli yetkililerin gerçek sayıları açıklamayı reddettiğini söyledi. Filistinli yetkililer Kudüs'teki durumu yakından takip etmekte zorladıklarını ifade etti.