Filistin'de korona virüs önlemleri sıkılaştırıldı

Dünya genelinde korona virüsle mücadele devam ederken, bazı ülkelerde önlemler arttırılıyor. Filistin hükümeti virüsün yayılmasını önlemek amacıyla önemler alındığını duyurdu. Getirilen sıkı önemlerin yarından itibaren 12 günlük süreyle yürürlükte olacağı belirtildi.

Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye yaptığı açıklamada, yarından itibaren lise hariç anaokulları da dahil olmak üzere tüm okulların kapatılacağını, üniversitelerin ise uzaktan eğitim sistemiyle derslere devam edebileceğini duyurdu. Iştiyye düğün, parti ve cenaze törenlerinin yasaklandığını, Kudüs dahil olmak üzere iller arasında seyahat yasağı getirildiğini bildirdi.

Açıklanan yeni önlemlere göre yerel saatle 19.00-06.00 arasında sokak çıkma yasağı uygulanacak. Eczaneler ve fırınlar hariç tüm işletmeler kapalı olacak. Restoranlar ve kafeler yüzde 50 personel kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürebilecek. Yeni alınan önlemleri açıklayan Iştiyye, bütün ihlal eden kişiler cezalandırılacağını da vurguladı. Kesilen cezalar ile ilgili bilgi verilmedi.