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Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı

Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı
Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı

Filistin’de korona virüs tedbirleri kapsamında öğretmenlerin Covid-19 salgınına karşı aşılanması başladı.

Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı - Tıkla İzle

Filistin'de yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında salgına karşı toplu aşılama kampanyası 21 Mart'tan bu yana yapılıyor. Toplu aşılamalarda yaşlı ve kronik hasta olanlara öncelik verilirken bugün öğretmenlerin aşılanması başladı.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaileh'in yaptığı açıklamada, “Filistin'de Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yaparak öğretim personelinin aşılanmasına yönelik kampanyaya başladık. Bugün, 50 yaşın üzerindeki öğretim personelinin aşılanmasına ayrıldı. Yarın da 40-50 yaş arası, Çarşamba 30-40 yaş arası olan öğretim personeli aşılanacak” ifadelerini kullandı.

El Halil Sağlık Bakanlığı Müdürü Dr. Afif Al-Atawneh ise, “Önümüzdeki hafta okulları yeniden açmaya hazırlanıyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde öğretmenlerin yaklaşık yüzde 90'ını aşılayacağız. Eğitim personelinin sağlığı önemlidir. Öğretmenlerin aşılanması hem öğrencileri hem aileleri virüsten korumayı sağlayacak” dedi.

Sari Jaradat
 

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