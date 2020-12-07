Filistin'de yeni korona virüs önlemleri kapsamında karantina uygulanacak

Covid-19 salgınının ikinci dalgası ile mücadele eden ülkelerden Filistin'de korona virüs vaka sayısı hızla artıyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştıyye, ülkede korona virüs ile mücadeleye yönelik yeni önlemleri açıkladı. Daha önce Filistin Yüksek Olağanüstü Hal Komitesi, Epidemiyoloji Komitesi ve Bakanlar Kurulu ile görüşen Iştıyye; Nablus, El Halil, Beytüllahim ve Tulkarim şehirlerinin önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren tamamen kapatılacağını ve 7 gün süreyle karantina uygulanacağını belirtti. Iştıyye, açıklanan bölgelerde eğitime uzaktan devam edileceğini belirterek, şehir içinde ve şehirlerarası ulaşımın 7 gün süreyle yasak olacağını aktardı. Devlet ve özel kuruluşlar ise daha az çalışanla, sıkı önlemler altında görevini sürdürmeye devam edebilecek.