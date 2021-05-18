Filistinli 10 yaşındaki Latif'den uluslararası topluma çağrı

İsrail güçlerinin, Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu evi yıkılan ve ölümden kıl payı kurtulan 10 yaşındaki kız çocuğu Nadeen Abdul Latif, İsrail'in saldırılarının durması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu. Ailesi ve 6 erkek kardeşiyle birlikte yaptığı basın toplantısında Latif, Gazze Şeridi'nde meydana gelen patlamalar sırasında bir komşusunun başından geçen olaylara değindi. Latif, "Patlamaya hedef olan evlerden birinin komşusu olarak, orada neler olduğunu size bildirmek isterim. Olan şu ki, 5 çocuklu bir anne aile büyüklerinin evlerini ziyaret etmek istedi ve tam o sırada meydana gelen patlama sonucu, anne ve 4 çocuğu hayatını kaybederken, hayatta kalan tek kişi ise 5 aylık çocuğuydu" ifadelerini kullandı.

“Sadece güven içinde yaşamak istiyoruz”

Bölgede ailelerini tamamen kaybetmiş insanlar olduğunu ve bölgenin dışındaki işgalcilerin tatilini kutlarken bu ailelerin ağlamayı asla bırakmadıklarını belirten Latif, "Bütün bu başımıza gelenler nedeniyle barış içinde yaşayamayız ve aynı zamanda birçok insan çaresizlikle karşılaştığı için güçlü kalamayız. İyi bir şey olmuyor. Sadece güven içinde yaşamıyoruz. Sadece güven içinde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

“Filistin için güçlü kalacağız”

Ayrıca konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Latif, "Biz, birlikte güçlüyüz ve hiçbir şey bizi öldürmeyecek. Bizi öldürmeye çalışıyorsunuz ama Filistin için güçlü kalacağız. Sadece Filistin'de olanlar değil. Sakin olamaya çalışıyoruz. Kendimizi çocuklarımızın önünde ağlamamak için tutuyoruz. Bu adil değil" dedi.

“Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz”

Geçtiğimiz günlerde Latif'in yürekleri burkan konuşması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Gözyaşları içinde yıkılan evinin önünde tüm dünyaya seslenen Latif, "Halkım için bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapabilirim? Ben sadece 10 yaşında bir kızım" ifadelerini kullanmış, “Doktor olup halkıma faydalı olmak isterdim ama sadece çocuğum ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece korkuyorum. Bu yaşanan olayları her gün görüyorum ve ağlıyorum” demişti.

Latif, "Kendime soruyorum, tüm bunları neden hak ediyoruz? Ailem bizden nefret ettiklerini söylüyor, biz Müslüman olduğumuz için bizi sevmiyorlar, neden Müslümanlara böyle davranıyorsunuz? Etrafıma bakıyorum her yerde çocuklar var. Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz? Bu gerçekten adil değil” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Filistinli Abdel-Latif ve ailesi, geçtiğimiz pazar günü 42 kişinin öldüğü ve 50 kişinin yaralandığı İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırısından kurtulmuştu.

Muhammed Rabah

