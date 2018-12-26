İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filistinli adam sitede bıçaklanarak öldürüldü

Filistinli adam sitede bıçaklanarak öldürüldü
Filistinli adam sitede bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt’ta bir sitede yaşayan Filistin uyruklu şahıs, temizlik görevlisi tarafından dairesinin içinde ölü bulundu. Şahsın husumetlileri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Filistin uyruklu Samer Mohdadnan olayın gerçekleştiği sitede yaşıyordu. Bir süredir henüz bilinmeyen bir konudan husumetli olduğu kişi ya da kişiler Mohdadnan'ın evine geldi ve Mohdadnan'ı bıçaklayarak öldürdü. Birkaç gün önce gerçekleştirildiği düşünülen olayın ardından bir görevli, temizlik için Mohdadnan'ın evine geldi. Defalarca kapıyı çalan görevli daha sonra dairenin anahtarı ile eve girdi. Evin içinde Mohdadnan'ın kanlar içindeki cansız bedenini gören görevli önce diğer görevlilere daha sonra ise polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Filistinli adamın kesici aletle bıçaklanarak öldüğünü belirledi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise Mohdadnan'ın öldüğü daireyi güvenlik çemberine alıp geniş çaplı inceleme başlattı. Sitenin güvenlik kameralarını da izleyen polis ekipleri, Filistinli adamı öldüren kişi ya da kişileri arıyor.  

Murat Delice - Davut Genç - Erdal Can İçelli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.