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Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı

Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı
Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı

Gazze’nin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mohammad al-Jadeely’nin oğlu, babasının cenaze töreninde omuzlarda taşındı. Küçük çocuğun feryadı ise yürek dağladı.

Mohammad al-Jadeely isimli Filistinli bir sağlık çalışanı, 3 Mayıs'ta Gazze'nin doğusunda İsrail askerleri tarafından yaralanan vatandaşlara ilk yardım uygulamasında bulunurken yine İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanmıştı. Daha sonra uzun süre hastanede yaşam mücadelesi veren al-Jadeely dün yaşamını yitirdi. Al-Jadeely için düzenlenen cenaze töreninde ise Filistinli sağlık çalışanın oğlu omuzlarda taşındı. Babasının ölümüne kalabalık ile birlikte tepki gösteren küçük çocuğun babasının naaşına sarılarak ağladığı o görüntüler ise kameralara yansıdı. Küçük çocuğun feryadı yürekleri burkarken yaşananlar İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.  

Muhammed Rabah

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