İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Filistinli mahkumların açık grevine destek gösterisi

Filistinli mahkumların açık grevine destek gösterisi
Filistinli mahkumların açık grevine destek gösterisi

Filistinli Mahkum Aileler Komitesi, Batı Şeria’daki İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan çocuklarının resimlerini taşıyarak gösteri düzenledi. Filistinli aileler, çocuklarının serbest bırakılmasını istedi.

Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil şehrinde onlarca mahkum annesi çocuklarının serbest bırakılması için oturma eylemi yaptı. Aileler ellerinde Filistin bayrakları ve çocuklarının resimlerini taşıyarak, İsrail hapishanelerindeki çocuklarının serbest bırakılmasını istedi.

Oğlu İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli baba Muhammed abid El-Basit, "Mahkumları desteklemek için sokaklara çıkmak istiyoruz. Çünkü mahkumlar Filistin davasının adıdır" dedi.
İsrail hapishanelerinde mahkum olan Beraa Halayle'nin annesi ise oğlunun nerede tutulduğunu bilmediğini, bu durumu protesto etmek ve mahkumları desteklemek için gösteriye katıldığını söyledi.

Filistinli mahkum gazeteci Lama Hater'in kızı Bassan el Fahuri de mahkumların içinde bulundukları şartların çok kötü olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan çocuklarının serbest bırakılması için yardım istedi.
İsrail hapishanelerinde tutulan 400 Filistinli mahkum 3 gündür açlık grevi yapıyor. Mahkumlar 3 gündür su içmeyi de reddediyor. Yüzlerce Filistinli mahkum ailelerinin kendileriyle görüşmelerine müsaade edilmediği için ilerleyen zamanlarda açık grevine girmeye hazırlanıyor.

Sari Jaradat 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.