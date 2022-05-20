İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı

Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı
Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı

İsrail güçleri ile Filistin’in Ramallah kentinde yaşayanlar arasında çıkan çatışmada, İsrail güçlerine ait askeri aracın bir araca çarpması sonucu Filistinli 1 kadının yaralandığı belirtilirken, çatışmalarda 4 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı - Tıkla İzle

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah şehrinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Bölge sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerine ait askeri aracın Filistinliye ait olduğu öğrenilen bir araca çarptığı görülürken, olayda Filistinli 1 kadının yaralandığı açıklandı.
Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Muhammed Rabah

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.