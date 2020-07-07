Filistinliler, İsrail'in ilhak planına ‘hayır' dedi

Filistin'in Gazze şehrinde İsrail'in ilhak planı protesto edildi. Protesto, Filistin'in siyasi partilerinin önderliğinde gerçekleştirildi. Filistinliler İsrail'in ilhak planları reddetmek için sokaklara döküldü. Filistinliler topraklarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Filistinliler, “İsrail ile normalleşmeye hayır“, “Bütün Filistinliler İsrail'in ilhak planlarına karşı” sloganları attı.

Filistin Kurtuluşu Halk Cephesi'nın partisinde üye Louay Al-karyouti, "İsrail'ın siyaseti her zaman İlhak ve yerleşim planları yapmaya dayanıyor, Siyasi bir stratejimiz olmalı düşmanın karşına çıkabilmek için” dedi.

Filistin Ulusal Girişimi partisi Muhammed Jaradda ise “Birleşmiş Milletler ve bazı diğer ülkeler Filistin meselesi konusunda özellikle İsrail İlhak planları konusunda büyük bir destek gösterdi. Ancak, biz daha çok destek istiyoruz. Günümüzde bütün dünya özellikle İsrail'in yaptığı yerleşim yerlerinin bizim hakkımızda ne kadar adil olmadığını gördü” ifadesini kullandı.

Muhammed Salem

