İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın İbadete Kapatılmasını Protesto Etti

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın İbadete Kapatılmasını Protesto Etti
Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın İbadete Kapatılmasını Protesto Etti

Filistinliler, İsrail’in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatılmasını protesto etti.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın İbadete Kapatılmasını Protesto Etti - Tıkla İzle

Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa çevresinde bir araya gelerek Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'e tepki gösterdi. İsrail aleyhinde sloganlar atan protestocular, “Canımız kanımız sana feda olsun ey Mescid-i Aksa” ve “Bu mescit bizim mescidimiz” şeklinde sloganlar attı. Dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi dün, öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmış, ikindi ve akşam ezanlarının okunmasına izin vermemişti.  

Hamad Alnajjar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.