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Filistinlilerden caddeleri kapatan İsrail askerlerine tepki

Filistinlilerden caddeleri kapatan İsrail askerlerine tepki
Filistinlilerden caddeleri kapatan İsrail askerlerine tepki

İsrail Ordusunun Batı Şeria’da bulunan El Halil şehrinin ana caddesini ve Halilürrahman Camii’ni Müslümanlara kapatmasıyla, Filistinlilerle işgal kuvvetleri arasında küçük çapta çatışma yaşandı.

İsrail Ordusunun Batı Şeria'da bulunan El Halil şehrinin ana caddesini ve dükkanlarını Hamursuz Bayramı etkinliklerini bahane ederek, Filistinlilerin kullanımına kapatmıştı. İsrail askerlerinin bayram etkinliklerini ileri sürerek Hazreti İbrahim aleyhisselam ve ailesinin kabirlerinin bulunduğu Halilürrahman Camii'ni de Müslümanlara kapatması tepkilere neden oldu. Bir grup Filistinli genç, İsrail askerlerinin işgal ettiği bir binaya taş ve boş şişe fırlatırken, İsrail askerleri kalabalığı, gerçek mermi ve gaz bombalarıyla dağıtmaya çalıştı. 

Siviller atılan gazlardan etkilenirken, İsrail askerlerince atılan bir gaz bombası, Filistinli bir sivilin evinde küçük çapta yangına neden oldu.  

Sari Jaradat

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