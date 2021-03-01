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Film gibi kovalamaca vatandaş kamerasında

Film gibi kovalamaca vatandaş kamerasında
Film gibi kovalamaca vatandaş kamerasında

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktasından kaçan otomobil ile polisin kovalamacası vatandaş kamerasına yansıdı.

Film gibi kovalamaca vatandaş kamerasında - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, soyadı açıklanmayan Mustafa adlı kişinin kullandığı 07 RJ 924 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulmak istendi. Ancak polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 35 dakika süren kovalamacada Ertuğrul Gazi Caddesi'nde lastiği patlayan sürücü, araçtan inip olay yerinden kaçmak isterken yakalandı. Yapılan incelemede hacizli yakalamalı olduğu öğrenilen araç otoparka çekildi.

Kaçan sürücü ile polisin kovalamacası ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ahmet Arslan
 

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