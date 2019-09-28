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Film gibi operasyon

Film gibi operasyon
Film gibi operasyon

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dün gece saatlerinde kına düğününden eve dönerken 30 metrelik uçuruma düşen kadın, yaralanarak mahsur kaldığı yerden 10 saat sonra itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün akşam Başiskele ilçesi Havuzlubahçe 703. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Havuzlubahçe Mahallesi'nde bir kına düğününe katılan Mihriye Baştürk (65), saat 22.00 sıralarında kına sonuna doğru evine dönmek için yola çıktı. Düğünün yapıldığı yerden evine giden yan yola giren Baştürk, saatler geçmesine rağmen evine dönmedi. Annelerinin eve dönmediğini fark eden Hasan Baştürk, kız kardeşleri ve yakınları ile aramaya çıktı. Sabah 08.00 sıralarında ormanlık alanda bağırarak yardım isteyen birinin olduğunu duyan Baştürk ailesi, annelerinin 30 metrelik uçuruma yuvarlandığını görünce 112 Acil yardım ekiplerinden yardım istedi.

1 saat süren film gibi operasyon ile kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 30 metrelik uçuruma yuvarlanan Mihriye Baştürk'ün yanına itfaiye aracına bağladıkları halatlarla inen ekipler, yaşlı kadını kayalıkların arasında yaralı bir şekilde yatarken buldu. Hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, sedeyeye aldıkları yaşlı kadını sabitledikten sonra sedyeyi halatlara bağlayarak vatandaşların da yardımıyla uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası yaralı kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gece eve dönmedi sabah sesini duyanlar sayesinde kurtuldu

Yaklaşık 10 saat uçurumda yaralı halde yardım bekleyen Baştürk, ambulansa alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen yaşlı kadın tedavi altına alındı. Annelerinin düştüğü yerden bariyer önlemi alınmadığı için sık sık benzer durumlar yaşandığını söyleyen Hasan Baştürk, “Kına gecesinden çıktıktan sonra karanlık burası, kenardan gelirken tansiyonu da var, başı döndü herhalde yuvarlanmış. Ayakkabısını, eşarbını bu arada bulduk. Gece yoktu, sabah sesini duyduk” dedi.

Gürcan Yılmaz

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