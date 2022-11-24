Film gibi savunmayla pes dedirtti

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Manavgat girişinde gerçekleştirilen denetimler sırasında aracın camında film olduğu için durdurulan otomobilin sürücüsü trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Üzerinde kimlik bulunmayan sürücü Erdoğan Kurtel, önce hastanede yatan annesinin ziyaretine gittiğini, ardından abisinin Side Jandarma Karakolu'nda olduğunu ve ona kıyafet götürdüğünü söyledi. Aracın bir arkadaşına ait olduğunu ve emanet aldığını belirten Kurtel, aracın arka koltuğundaki otomobil teybinin ve çakarın kendisine ait olduğunu, çakarı otomobilde kullanmadığını söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Kurtel'in ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

7 bin 775 lira pazara cezası uygulandı

Otomobil sürücüsü Erdoğan Kurtel'e sürücü belgesiz araç kullanmaktan, araç sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan ayrı ayrı 3 bin 674 TL, araçtaki cam filmi için de 427 TL olmak üzere toplam 7 bin 775 TL para cezası uygulandı. Araç sahibinin talebi doğrultusunda araç muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına çekildi.

“15 yıldır ehliyetsiz araç kullanıyorum”

Akseki'den Manavgat'a geldiğini belirten Erdoğan Kurtel'in sözleri ve trafik polisleriyle olan diyaloğu ise herkesi şaşırttı. Kurtel, “Manavgat'tan geçiyordum, beni burada durdurdular. 15 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetim hiç olmadı. Bugüne kadar trafik tarafından hiç durdurulmadım ve ceza yemedim. İlk kez uygulamada durduruldum. Bunun tek sorumlusu camdaki filmdir. Bu işte ne benim ne de polis abilerin hiçbir suçu yok. Tek suçlu camdaki filmdir” dedi.

Arif Kaplan

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