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Film izler gibi intihar girişimini izlediler

Film izler gibi intihar girişimini izlediler
Film izler gibi intihar girişimini izlediler

Nevşehir’de bir iş merkezine çıkan genç intihar girişiminde bulunurken, vatandaşların olayı film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.

Nevşehir'de bir iş merkezinin en üst katına çıkan bir genç intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri isminin Yunus K. olduğu öğrenilen genci ikna etmeye çalışırken, çevrede toplanan vatandaşlar olayı film izler gibi seyretti.

Polis ekiplerinin ikna çabaları sırasında bir kişi 'Yunus in aşağı senin ne işin var orada?' diye bağırdı. Yunus K.'nın ağabeyi olduğu öğrenilen şahıs da polis ekipleri ile birlikte iş merkezinin çatısına çıkarıldı. Yunus K., ağabeyi ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Polis ekipleri tarafından aşağı indirilen Yunus K., emniyete götürüldü.

Coşkun Sağlamdin - Şerif Taşar

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