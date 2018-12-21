İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca güvenlik kamerasında

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca güvenlik kamerasında
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca güvenlik kamerasında

Kasa hırsızlığı için Gaziantep'ten Mersin'e geldiği iddia edilen 2 şüpheli, bir iş yerinin kasasını açmaya çalışırken polis ekipleri tarafından fark edildi. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şüpheliler, kovalamaca esnasında 5 araca çarparken, 1 polisi de hafif şekilde yaraladı. Edinilen bilgilere göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir iş yerinde, 2 şüphelinin kasa hırsızlığı yaptığını fark eden polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polisleri fark eden şüpheliler, sahte plakalı olduğu öğrenilen bir araca binerek kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren ve film sahnelerini aratmayan kovalamacada şüpheliler, 5 sivil araca çarparken, bir polisi de hafif şekilde yaraladı. Ardından yakalanan şüphelilerin hırsızlık için Gaziantep'ten Mersin'e geldiği öğrenildi. Şahısların aracında yapılan incelemede, çelik kasa açmada kullanılan

malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Osman K. (55) sağlık kontrolü için Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Servet S. (31) adliyeye sevk edildi. Şahısların aynı suçtan birçok kaydının bulunduğu öğrenildi.  

Güray Gürdal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.