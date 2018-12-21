Film sahnelerini aratmayan kovalamaca güvenlik kamerasında

Şüpheliler, kovalamaca esnasında 5 araca çarparken, 1 polisi de hafif şekilde yaraladı. Edinilen bilgilere göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir iş yerinde, 2 şüphelinin kasa hırsızlığı yaptığını fark eden polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polisleri fark eden şüpheliler, sahte plakalı olduğu öğrenilen bir araca binerek kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren ve film sahnelerini aratmayan kovalamacada şüpheliler, 5 sivil araca çarparken, bir polisi de hafif şekilde yaraladı. Ardından yakalanan şüphelilerin hırsızlık için Gaziantep'ten Mersin'e geldiği öğrenildi. Şahısların aracında yapılan incelemede, çelik kasa açmada kullanılan

malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Osman K. (55) sağlık kontrolü için Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Servet S. (31) adliyeye sevk edildi. Şahısların aynı suçtan birçok kaydının bulunduğu öğrenildi.

Güray Gürdal