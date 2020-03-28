Filmleri aratmayan kovalamaca kazayla sonlandı

Tuzla'da meydana gelen olayda, iddiaya göre yaşları 18'den küçük olan 3 genç, bir kişinin kendileri için kiraladıkları otomobili bir süre kullandı. Fakat gençler otomobili teslim etmeyince şahıs, gençlerin peşine düştü. Kendilerine otomobili kiralamada aracı olan şahsın peşlerine düşmesiyle 3 genç kiralık otomobil ile kaçmaya başladı. Polis de gençlerin peşine düşünce kovalamaca yaşandı.

Gençlerin olduğu otomobilin E-5 kara yolu Tuzla mevkisinde beton bariyerlere çarpmasıyla kaza meydana geldi. Olay yerinde çalışma yapan polisleri kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde buldu. Gençler, polis tarafından gözaltına alınırken otomobilde maddi hasar meydana geldi.