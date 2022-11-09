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Filmleri aratmayan kovalamaca: Uygulama noktasından kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

Filmleri aratmayan kovalamaca: Uygulama noktasından kaçan araçtan uyuşturucu çıktı
Filmleri aratmayan kovalamaca: Uygulama noktasından kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’da filmleri aratmayan bir polis-suçlu kovalamacası yaşandı. Uygulama noktasından kaçan zanlıları takibe alan polis, kovalamaca sonucu 90 paket eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıver Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasından kaçan bir aracı takip eden polis ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'nde araç içerisinden bir poşetin atıldığını fark etti. Poşeti alan polis ekipleri, içerisinde 90 paket eroin olduğunu tespit etti.
Uyuşturucuyu almak için geri dönen zanlıları da kıskıvrak yakalayan polis, İ.T. ve Ç.Ç. adlı şahısları gözaltına aldı. Ayrıca olayla ilgili başlatılan soruşturmanın neticesinde E.S.G. ve B.K. adlı iki kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Furkan Bolat

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