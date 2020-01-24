Filmleri aratmayan olay: İstanbul'dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti

Ordu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ali Çalışkan'ın cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri Biriminde yetkilileri, teşhis için aileye cenazeyi gösterdi.

Hayatlarının şokunu yaşadılar

Cenaze Hizmetleri Birim Sorumlusu Nimetullah Yüce, acılı aileye cenazelerini kontrol etmeleri için kefeni araladı. Cenazeyi kontrol eden aile, yetkililerin kendilerine gösterdikleri kişiyi görünce adeta şoke oldu. Cenazenin kendilerine ait olmadığını teşhis eden aile, kendi cenazeleri yerine farklı bir kişinin cenazesinin gönderildiğini anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Cenazeler karıştı, tabuttaki isimler doğru

Birim yetkililerin irtibat kurması üzerine ise gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İstanbul'da aynı hastanede tedavi gören Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli vatandaşın cenazesinin, Ordulu Ali Çalışkan'ın cenazesinin yerine buraya gönderildiği ortaya çıktı. Ordu'ya gönderilen yanlış cenazenin üzerinde ise ‘Ali Çalışkan' yazdığı öğrenildi. Durumun fark edilmesi üzerine Ordu'daki yanlış cenaze, ekipler tarafından alınarak memleketine gönderildi. Ordulu Ali Çalışkan'ın cenazesi ise İstanbul'dan memleketine gönderilmek üzere yola çıktı.

"Dikkatli çalışma, yanlışlığı önledi"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkan İzzet Gündoğar, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yanlış cenazenin Ordu'ya gönderildiğini belirterek, "Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ordu ilimizin Perşembe ilçesi Ortatepe Mahallesi'nden Ali Çalışkan isimli vatandaşımız, İstanbul'da vefat etmiş. Ama buraya yanlışlıkla yine İstanbul'da vefat eden Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli vatandaşımızın cenazesi getirilmiş. Ordu Büyükşehir Belediyemizin Cenaze Hizmetleri Biriminde dikkatli çalışma sonrasında cenazenin teşhisi amaçlı, özellikle gurbetten gelen cenazelerde yakınlarına cenaze gösteriliyor. Bu esnada cenaze bekleyen yakınlarının cenazesi olmadığı teşhis ediliyor. Biz şuan biz yanlışlığı önlemiş olduk” dedi.

"Buraya gelen cenaze geri gidecek, İstanbul'da vefat eden Ordulu hemşehrimiz de buraya gelecek" diyen Gündoğar, "Yasal süreç tamamlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda çok dikkatli davranıyoruz. Burada gasilhanede çalışan arkadaşlarımızın özenli çalışması sonucu bir yanlışlık giderildi” diyerek, çalışanlara teşekkür etti.

Gündoğar ayrıca, ileride doğabilecek farklı sıkıntıların da bu sayede önüne geçildiğini kaydetti.

Öte yandan, Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli vatandaşın cenazesi geri gönderilirken, Ordulu Ali Çalışkan'ın gerçek cenazesi ise İstanbul'dan yola çıktı.

Selim Kuşcu