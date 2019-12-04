Filtresiz termik santrale kilit

AK Parti'nin pazartesi günü yaptığı MYK toplantısının ana gündem maddesi baca gazı filtreleme sistemi bulunmayan termik santraller oldu. Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantıda konuyla ilgili kapsamlı bir analiz yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; çoğu yerde doğalgaz getirildiğini belirten Erdoğan “Bu kadar süre verdik, bekledik, neden hâlâ yapmamışlar? Doğalgazla da çalıştırabilirler. Elbistan'a doğalgaz geldi. Enerji ihtiyacı doğalgazla da sağlanır. İki buçuk senelik süreyi uygun bulmuyorum. Bizim için enerji önemli ama başta halkın sağlığı önemli. Uygun yerlerde gerekirse doğalgazla yapılsın” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Erdoğan'ın veto ettiği düzenlemenin kanun teklifinden çıkarılacağını ve bununla ilgili yeni bir düzenleme yapılmayacağını söyledi. Edinilen bilgiye göre düzenleme gerçekleşmediği için filtre takmayan termik santraller kapatılacak. Termik santrallerle ilgili incelemeyi illerde kurulan çevre komisyonları yapacak. Filtre takmadığı için kapatılacak olan termik santraller, filtrelerini taktıktan sonra yeniden faaliyete geçebilecekler.

ALTI SUÇA İNDİRİM YOK

MYK toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesi ile ilgili sunum yaptı. Sunumda 288 bin hükümlü ve tutuklu olduğu, bunların yüzde 91'inin 10 suçtan içerde bulunduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 suçtan 6'sında asla indirim yapılmaması talimatı verdiği öğrenildi. Bu suçların terör, adam öldürme, mükerrer suçlar, cinsel istismar, organize suçlar ve uyuşturucu olduğu kaydedildi.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekâtı konusunda sarf ettiği sözlere de değindi. Erdoğan “Türkiye Suriye'de önemli bir mücadele veriyor. NATO'dan yardım bekleyemezmişiz. Ona mı kaldı? Biz NATO'nun taleplerini ve mükellefiyetimizi yerine getiriyoruz. Bizden başka bunu yapan yoktur” diye konuştu.



​Türkiye Gazetesi

