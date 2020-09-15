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Filyasyon ekibi ölümden döndü

Filyasyon ekibi ölümden döndü
Filyasyon ekibi ölümden döndü

Kayseri'de koronavirüs salgınında filyasyon çalışması yapan ekip ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde filyasyon çalışması yapan 3 kişilik ekibin bulunduğu 35 JA 897 plakalı araç, Halitbeyören köyü yol ayrımında, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda şarampole uçtu.

Meydana gelen kazada aracın hava yastıkları açılırken, araçta bulunan filyasyon ekibi kazayı hafif şekilde atlattı.
Filyasyon ekibinin yardımına yine meslektaşları koşarken, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu, kaza ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.

Erhan Kan
 

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