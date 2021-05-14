Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor

Korona virüsle mücadele dünya genelinde sürerken, virüslü ve temaslı kişilerin tespit edilmesi için filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Esenler İl Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen filyasyon ekipleri, giydikleri özel kıyafetlerle kapı kapı dolaşarak karantinada olan pozitif vakaları ziyaret edip, temaslı olduğu kişileri tespit ediyor.

Filyasyon ekipleri bayramda da sahada

Ekipler, sosyal izolasyonun sağlanması için vakaların takibini sürdürüyor. Sahaya günlük 15 kişiyle çıkan filyasyon ekibi, Ramazan Bayramı'nda da aralıksız sağlık hizmeti veriyor. Filyasyon ekibinde görevli doktorlar Esenler Sağlık Müdürlüğüne gelen çağrılar üzerine, pozitif vakalarla görüşüp, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor ve bu süreçte neler yapması gerektiğini bildiriyor. Sisteme düşen vakalar, İl ve ilçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı sağlık kuruluşları tarafından adresleri tespit edildikten sonra, sağlık kontrolleri yapılıyor. Esenler ilçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Doktor Pınar Özen beraberindeki bir hemşireyle birlikte karantinada olan pozitif vakaların evlerine giderek, bu süreçte neler yapılması gerektiği ve temaslı olduğu kişilerin olup olmadığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunup, test yapıyor.

“Gün içerisinde pozitif çıkan hastalarımıza da gidiyoruz”

Günde 15 ekiple sahaya çıktıklarını belirten Dr. Özen, “Öncelikle şikayetlerini soruyoruz. Pozitif vakalı vatandaşlarımızın evlerine gitmeden Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arıyorlar. Evlerine gidince şikayetlerini soruyoruz. Doktorların Filyasyon sistemi var. Buradan kontrol ediyoruz. Şikayetlerini yazıp ilaç veriyoruz. Temaslı oldukları kişilerden test alıyoruz. Genellikle sırt ağrısı ve burun tıkanıklığıyla gelen oluyor. Daha sonra halsizlik, öksürük ve ateş şikayetleri oluyor. Haftanın 3-4 günü nöbetlerimiz oluyor. Filyasyon ekibi olarak evleri bu şekilde geziyoruz. Birkaç haftadır vakalarda azalma var ama yeterli değil. Günde 15 ekiple sahaya çıkıyoruz. Bugün bende Esenler Menderes Mahallesi vardı. Numuneler alıyoruz temaslılarından. Özellikle 5. ve 6. gün temaslılarından numuneler alıyoruz. Çalışma saatlerimiz çok değişken oluyor. Şu an birkaç haftadır azalma olduğu için 12 saatlik nöbetlerimiz oluyor. Gün içerisinde pozitif çıkan hastalarımıza da gidiyoruz. Tedavi olarak ilaç veriyoruz. Hastanın bunu kullanıp kullanmaması hastanın inisiyatifine kalmış. İlaçları kullanmak istemeyende oluyor ve zorlayamayız. Kadın hastalarda gebelik veya emzirmesi var mı ona göre ilaç veriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Sevban Sevkal - Emre Baba