FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ev sahipliğinde 10-13 Mart tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası tanıtımı Feriye Ortaköy'de düzenlenen etkinlikle gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Lansman sonunda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'a plaket takdim etti.

Yunus Uçar: “Dünyanın en popüler, en hızlı, en aktif ve en tanınan sporcuları Kayseri'ye gelmiş olacak”

Cumhurbaşkanlığı himaye belgesini layık bir organizasyonu almış olduklarını dile getiren Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Federasyon olarak bir organizasyonu ülkemizde gerçekleştirirken, iki ana unsuru göz önünde bulunduruyoruz. Bir; sportif performans olarak ülkemize, sporumuza, gençliğimize ne katacak ve ne kazandıracak. İkincisi de yaptığımız organizasyonu gerçekleştirdiğimiz lokasyona ne katacak ve ne kazandıracak. As Başkanımız Mahmut beyin de çabalarıyla ve vizyonuyla bu organizasyona aday olurken, bir yandan da ülkemizde, Türkiye'mizde bu organizasyonu nerede yapabiliriz sorusunu birbirimize arkadaşlar olarak istişare edip, soruyorduk. Bu noktada çok fazla kapı dolaşmadık açıkçası. Çünkü bizim kendisinden birçok şey öğrendiğimiz Kayseri Valimiz. Kendisinden ekip çalışmasını, insanlara güvenmeyi, yetki verdiğiniz ve sorumluluk verdiğiniz insanlara verilen yetkiyle iyi bir sonuç çıkarmayı Afyonkarahisar'daki çalışmalarımız vesilesiyle öğrendik ve herkesin gerek hizmetleri gerekse popülaritesi ile tanıdığı, bildiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valimiz bizi götürdü. Saygıdeğer belediye başkanımızdan da çok önemli bir hayat dersi aldık. İşinin peşine düşmek ve olumlu bir şekilde de sonuçlandırmak dersini aldık. Bize bu dersten sonra da çalışmak üzerimize vazife oldu ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak gururla ifade ediyorum ki Cumhurbaşkanlığı himaye belgesine layık bir organizasyonu da almış olduk. İnşallah bunu da mart ayında Erciyes Dağı'nda, Kayseri ilinde, tüm Türkiye'mizin kış turizmine hem de spor turizmine katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirme imkanı bulacağız. Biz çok heyecanlıyız. Çünkü dünyanın en popüler, en hızlı, en aktif ve en tanınan sporcuları Türkiye'ye, Kayseri'ye gelmiş olacak. Bu vesile ile 1.2 milyarın üzerinde sosyal medya kullanıcısı, motosporseverlere bu organizasyonu anlatmış ve tanıtmış olacağız” dedi.

Dr. Murat Cahid Cıngı: “2005 yılı Erciyes tarihi açısından bir milat”

Dünyada duyulacak bir organizasyon vesilesi ile bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes Dağı, bilimsel çalışmalara göre 30 bin yıl öncesinde oluşmuş ve o günden bu güne de sürekli bölgede etki oluşturmuş. İnsanların arkaik dönemde, hatta Roma döneminden itibaren gölgesinden, suyundan, havasından istifade ettikleri muhteşem bir dağ, bölgemizin en yüksek dağı. Biz Kayserililerin de baktığımız zaman ilham aldığımız, içimize manevi şeyler fısıldayan muhteşem bir yapı. Tabii 1940 yıllarından itibaren kayak faaliyetleri başlamış Erciyes Dağı'nda. Daha çok şahsi inisiyatifle gelişmiş. Fakat 2005 yılına kadar Erciyes kabuğunu kırıp da organize bir kayak merkezi haline dönüşememiş. 2005 yılı Erciyes tarihi açısından bir milat. Bu tarihte çıkan büyükşehir belediyesi kanunu ile alakalı olarak Erciyes Dağı, Kayseri'nin sınırları içerisine dahil olmuş ve büyükşehir belediyemiz orada dünya standartlarında, uluslararası düzeyde bir kayak merkezi oluşumu başlamış” ifadelerini kullandı.

Gökmen Çiçek: “Kayseri bir turizm şehri”

Dünyanın ilk ticaret anlaşmasının Kayseri'de olduğuna dair ellerinde tabletlerin olduğunu aktaran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri'ye 7 ay önce atandım. Kayseri gerçekten farklı bir şehir. Şimdi burada Kayseri ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorsam, hereksin aklına ilk olarak muhtemelen ticaret gelir. Kayseri'de fıkralar bile ticaret üzerinedir. Doğudan batıya, batıdan kuzeye Kayseri, herkesin zihninde sempatik, ticari kıvrak zekayı hissettiren esprilerle doludur. Gerçekten ticaret şehridir Kayseri. 6 bin yıl önceden Kayseri'de Asurlular döneminde dünyanın ilk ticaret anlaşmasının Kayseri'de olduğuna dair elimizde çıkan tabletler mevcut ve hala çıkmakta. Dünyanın ilk limitet şirketi, ilk ticari sivil toplum kuruluşunun Kayseri'de olması, 6 bin yıl öncesinden ticaret şehri olduğunu gösteriyor. Yine Kayseri bir sanayi şehri, bugün Türkiye ihracatına çok büyük bir katkısı var. 4 milyar Dolar ihracat yapan ve her geçen gün de bunu geliştiren bir şehir. Ama Kayseri aynı zamanda ben 7 ay önce Kayseri'ye atandıktan sonra bunu daha iyi fark ettim, bir turizm şehri. Net bir turizm şehri ve bu turizmin en önemli aktörü de Erciyes. Türkiye'nin en uzun kayak pisleri, en fazla farklı noktalarda kayak yapılacak alanları hepsi Erciyes de. Erciyes farklı bir şekilde planlaması çok iyi yapılmış ve yapısal manada da geldiğinizde de gözü bozacak bir yapısı olmayan bir şehir” cümlelerine yer verdi.

Memduh Büyükkılıç: “Erciyes'in farklı etkinliklere zemin hazırlamak suretiyle bölgeden yararlanılmasını sağlamaktayız”

“Kayserimiz endüstri ve ticaret merkezi olarak anılır. Bunun yanında turizmle ilgili olarak da gerçekten çok önemli aşamalar kaydettiğini sizlerle paylaşmak isterim” diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şöyle devam etti:

“Valimizin katılımıyla potansiyelize etki oluşturarak hem şehrimizi hem de bu tür etkinliklere fırsat verme bağlamında birlikte dayanıştığımızda da buradan Kayserimiz adına teşekkür ettiğimizi de sizinle paylaşmak istiyorum. Endüstri, ticaret merkezi ve turizm dedik, ancak bunun amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'dir. Bu kadar güzellikleri paylaşırken hem bakanlık yapmış hem de Kayserimizde uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığı yapmış olan Mehmet Özkaseki'yi, bu güzel projede emeği olan bakanımızı da anmadan geçemeyeceğim. Buradaki kayak merkezi ile birlikte aynı zamanda sporun merkezi olma yolunda, yüksek irtifa merkezi olarak nitelendirmek amacıyla yaptığımız projelerle de şu anda gündemde tutulmakta. Sadece kış sporlarına özgü değil, yazın da otellerimizin dolu geçmesi ve Erciyes'in farklı etkinliklere zemin hazırlamak suretiyle bölgeden yararlanılmasını sağlamaktayız.”

Enes Gümüş - Samet Yalçın



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