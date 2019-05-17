Final Four'daki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes

Turkish Airlines EuroLeague Final Four Yarı Finalleri'nde temsilcilerimiz karşı karşıya gelirlerken Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek tarihinde ilk kez EuroLeague Finali'ne yükselmeyi başardı. Efes'in rakibi Real Madrid - CSKA Moskova maçının galibi olacak.

193 ülkeden turnuvaya yoğun ilgi

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four; yolcu uçakları ve yolcu gemilerinin de yer aldığı 31 yayın ortağı üzerinden sağladığı küresel izlenme performansıyla 193 ülke ve bölgede büyük ilgi görüyor. Türk Hava Yolları, 2010 yılından bu yana Türk Hava Yolları Euroleague ve Final Four turnuvasının resmi isim sponsorluğunu üstleniyor. Türkiye'nin milli havayolu, değerleri arasında bulunan tutku, azim ve kararlılık unsurları temelinde dünyanın en iyi sporcularına, takımlarına, yarışma ve turnuvalarına destek sağlıyor.

2010'dan beri Türk Hava Yolları Euroleague'in ve bu turnuvanın final oyunları olan Final Four serisinin isim sponsoru olan Türk Hava Yolları, 2016 itibarıyla Super Bowl, UEFA EURO 2016, Rugby's Challenge Cup, European Rugby Champions Cup ve Chio Aachen World Equestrian Festival gibi birçok prestijli global spor etkinliğinin sponsorluğunu başarıyla yerine getirmekte. Bunlar ve daha fazlasıyla birlikte 2013'ten bu yana profesyoneller için düzenlenen Turkish Airlines Open ve amatör golfçülerin de unutulmadığı Turkish Airlines World Golf Cup da yine bayrak taşıyıcı havayolunun spora ve sporcuya sağladığı güçlü desteğin örnekleri arasında yer alıyor.

“Euroleague Final Four'un isim sponsoru olmanın heyecanını yoğun bir şekilde yaşıyoruz”

Bu yılki Final Four heyecanının başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Basketbol hayranlarının heyecan ve enerjisi Vitoria-Gasteiz'in güzel sokaklarını çoktan sarmaya başlamış bile. Aylar süren yorucu idmanların ve bu prestijli unvan için yarışılan enerji dolu maçların bitimi ile ulaşılan zirve bölgesinin, yani Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'un isim sponsoru olmanın heyecanını, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde yaşıyoruz.

Bu gibi spor müsabakaları bizlere, sporda mükemmelleşmek için gösterilen özveri, fedakarlık ve tutku değerlerinin ve ayrıca başarıya giden yolda ekip çalışması, anlayış ve empatinin olmazsa olmaz özelliğini hatırlatıyor. Sözünü ettiğimiz bu nitelikleri kendisine temel alarak başarılı performansını yüksek randımanla sürdüren Türk Hava Yolları ailesi olarak biz de, sezon süresince bu değerlerle rakiplerinden ayrılmış olan bu 4 takıma başarılar diliyoruz. En iyi olan kazansın” dedi.

“Unutulmaz bir seri olması için çok çalıştık”

Euroleague Basketbol Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ise, “Vitoria-Gasteiz'deki 2019 Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'a akın eden tüm basketbolseverlere hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bu yıl da yine, kıymetli ortaklarımızın, özellikle de Türk Hava Yolları'nın desteği olmaksızın hayata geçirilemeyecek bir Final Four serisi bizleri bekliyor. Tüm basketbolseverleri memnun edecek, unutulmaz bir seri olması için çok çalıştık. İsim sponsorumuzun, geçtiğimiz 9 yılda olduğu gibi bu deneyimin de başarısına sağlayacağı katkıdan eminiz” dedi.

Final turu, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında yarın TSİ 19:00'da oynanacak ilk maçla başlayacak. Ardından aynı gün 22.00'de oynanacak Real Madrid ve CSKA maçı ile devam edecek. Şampiyonanın final maçı ise 19 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

Fenerbahçe Anadolu Efes nasıl canlı izlenir?





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