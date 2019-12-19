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Finalistler belli oldu! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te eleme potasına kimler gitti?

Finalistler belli oldu! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te eleme potasına kimler gitti?
Finalistler belli oldu! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te eleme potasına kimler gitti?

TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışması MasterChef'te 3.eleme adayı dün akşam oynanan oyunlar ile netlik kazandı. 10 bin liralık ödül oyunu için elenen arkadaşları ile bir araya gelen yarışmacılar, hem ödül hem de eleme oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef'te önceki akşam eleme potasına giren isim kim oldu? Detaylar haberimizde...

MasterChef'te eleme adayları, 18 Aralık akşamı gerçekleşen oyunların ardından netlik kazandı. TV8'in sevilen yarışmalarından eski yarışmacıların da dahil olduğu MaasterChef'in dün akşamki bölümünde hem eğlenceli hem de kıyasıya rekabet dolu anlar izleyici ile buluştu. Gecenin 10 bin liralık ödül oyunu kadar eleme potası için oynanan oyunu da gerilim dolu anlara sahne oldu. Peki, 18 Aralık akşamı MasterChef'te eleme potasına kimler kaldı?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI ARASINDA KİMLER VAR?

MasterChef eleme adayları arasına 18 Aralık akşamı bir aday daha katıldı. Eleme potasına giren ismin belirlendiği MasterChef'te yarışmacılar, fener balığı yapmak için mücadele etti. En başarısız yemeği yapan isim eleme potası için yerini ayırttı. MasterChef'in 18 Aralık akşamı ekrana gelen bölümünde eski yarışmacılar stüdyoya konuk oldu ve yarışmaya devam eden arkadaşları ile yemek yaptı. İşte, MasterChef 18 Aralık eleme adayları ve eleme potası hakkında bazı bilgiler

MasterChef'te eleme potasına girmemek için Ekin, Cemre ve Güzide arasında kıyasıya bir yarış gerçekleşti. En iyi fener balığı tabağını çıkarmak için mücadele eden isimler jüri üyeleri tarafından belirlendi. Eleme potasına giren isim ise gecenin sonunda açıklandı. 

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'in yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar 10 bin liralık ödül için nefes kesen bir oyunda mücadele verdi. Cheddarlı bonfile dürüm, baharatlı patates kızartması, kaşarlı köfte, piyaz, cordon bleu, pancarlı patates püresinden oluşan menüyü en iyi yapan isim ödülü kazandı. Şeflerin tadımı sonrası, Alican ve Yekaterika ikilisi ödül oyununu almaya hak kazandı.

HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU

HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? 

Oynanan ödül oyunu sonrası MasterChef yarışmacıları eleme oyununda fener balığı yapmak için mücadele verdi. En iyi balığı yaparak birinci olan isim Cemre oldu. Haftanın üçüncü eleme adayı Ekin oldu.

ELEME POTASINA KİMLER GİRMİŞTİ

ELEME POTASINA KİMLER GİRMİŞTİ? 

MasterChef'in önceki bölümlerinde eleme potasına giren isimler belli oldu. Bu hafta en başarısız yemeği yaparak eleme potasına giren isimler Alican ve Batuhan olarak açıklanmıştı.

Cuma günü yapılacak olan eleme heyecanı Alican, Batuhan ve Ekin arasında geçecek 

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