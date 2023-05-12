Financell ve Üçay Mühendislik iş birliğiyle sürdürülebilir enerjiye finansman desteği

İklimlendirme, enerji, elektrik, tesisat sektörlerinde faaliyet gösteren Üçay Mühendislik ile stratejik iş birliği anlaşması imzalayan Financell, yeşil enerji finansmanı odağı ile Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çözümler sunuyor. Hem bireysel hem kurumsal müşterilere, enerji projelerinin finansmanında taksitlendirme imkanı sunan şirket, Türkiye'de enerji üretimiyle enerjide dış kaynak kullanımını da azaltmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik vizyonuyla Yeşil Enerji Finansmanı'na destek

Turkcell karbon net sıfır hedefiyle, yenilenebilir enerjiyi yalnızca tüketen değil üreten şirket ve Türkiye'de yenilenebilir enerjiye yatırım yapan operatör olarak bu sürece tüm ekosistemini dahil ediyor ve temiz enerji arzını artırmayı hedefliyor. Çevreye etki eden operasyonları, mümkün olduğunca insan yaşamı ve sağlığına uygun işleyiş, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel işleyiş, atık kullanımının azaltılması ve geri dönüşümü, yenilenebilir enerji üretimi, tüketimi ve kullanılmasına teşvik edilmesi ilkelerini gözeterek hayata geçiriyor.

Financell Genel Müdürü Korhan Bilek iş birliğine ilişkin şunları ifade etti: “Financell olarak, daha iyi bir gelecek için, üstün dijital finansal hizmetlerimizle ayak izimizin bulunduğu habitatı korumaya, kaynakları verimli kullanmaya özen gösteriyoruz. Odağımızda yer alan sürdürülebilir enerji alanında, finansman çözümlerimiz sayesinde müşterilerimiz yatırımlarının dönüşünü 5 yıldan daha kısa sürede almakla kalmıyor; enerji fiyatlarındaki olası dalgalanmalardan da korunuyor. Sektörün öncü firmalarından Üçay Mühendislik ile stratejik iş ortaklığımız sayesinde hem daha sürdürülebilir bir çevre sunmaya yardımcı olacak hem de yenilenebilir enerji projelerinin büyümesine katkı sağlayacağız.”

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