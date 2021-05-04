Finans dışı firmaların döviz açığı 155 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasına göre, Şubat 2021 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Ocak 2021 verilerine göre varlıklar 1 milyar 182 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 milyar 493 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 155 milyar 343 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ocak 2021 dönemine göre 311 milyon dolar arttı.

Şubat 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 51 milyon dolar, 19 milyon dolar ve 177 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 182 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 58 milyon dolar ve 574 milyon dolar artarken, ithalat borçları 139 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 493 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Şubat 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2021 dönemine göre 1 milyar 307 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 249 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 20 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 415 milyon dolar arttı.

Şubat 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 121 milyar 654 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 95 milyar 793 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25 milyar 861 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ocak 2021 dönemine göre 322 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde oldu.