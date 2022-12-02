Finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini paylaştı. Eylül 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2022 verilerine göre varlıklar 1 milyar 367 milyon dolar artarken, yükümlülükler 4 milyar 761 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 83 milyar 61 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Ağustos 2022 dönemine göre 6 milyar 128 milyon dolar azaldı.

Eylül 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 78 milyon dolar, 312 milyon dolar ve 1 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 367 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 233 milyon dolar ve 788 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 260 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 761 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2022 dönemine göre 1.681 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 551 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 242 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 287 milyon dolar azaldı.

Eylül 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 152 milyar 629 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 80 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 71 milyar 978 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ağustos 2022 dönemine göre 2 milyar 979 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde gerçekleşti.

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