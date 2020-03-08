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Fındık bahçelerinde baharın müjdecisi menekşeler açmaya başladı

Fındık bahçelerinde baharın müjdecisi menekşeler açmaya başladı
Fındık bahçelerinde baharın müjdecisi menekşeler açmaya başladı

Giresun’da bahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının yavaş yavaş yükselmeye başlamasıyla birlikte menekşeler açmaya başladı.

Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok il kar altındayken, Giresun'da baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler fındık bahçelerinde açmaya başladı. Yaban menekşeleri vatandaşlara baharın güzel yüzünü gösterdi.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok yerin kar altında olduğunu hatırlatan Ali Bilge, "Bizde menekşeler açtı mı fındık bahçelerinde çalışma zamanı gelmiş demektir. Artık önce fındık bahçelerinde bakım yapma, ardından ise yaylalara hazırlık vakti gelmiştir. Bu sene Giresun köylerine ve yaylalara çok kar yağdı. Bu aylarda yüksek kesimler hala az da olsa karla kaplı ama sahile yakın köylerde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte fındık dalları tomurcuklanırken, bahçeleri süsleyen menekşeler de kendini gösterdi" dedi.

Ahmet Bilge
 

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