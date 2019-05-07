İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş 376 kök Hint keneviri ele geçirildi

Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş 376 kök Hint keneviri ele geçirildi
Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş 376 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince bir fındık bahçesine yapılan baskında, saksı içerisinde yetiştirilmiş 376 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda istihbari çalışmalarını sürdüren ekipler, Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. M.K. adlı şahsın bahçesine baskın düzenleyen jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 71 saksı içerisinde yetiştirilmiş 376 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan şahsın, saksıların içindeki bitkiyi soran komşularına çiçek olduklarını söylediği öğrenildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.