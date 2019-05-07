Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş 376 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda istihbari çalışmalarını sürdüren ekipler, Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. M.K. adlı şahsın bahçesine baskın düzenleyen jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 71 saksı içerisinde yetiştirilmiş 376 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan şahsın, saksıların içindeki bitkiyi soran komşularına çiçek olduklarını söylediği öğrenildi.