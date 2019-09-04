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Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü

Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü
Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toplanan fındığın içerisine yatarak adeta fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü - Tıkla İzle

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Kozluk Mahallesi'nde vatandaşlar topladıkları fındıkları yere sererek kurumaya bıraktı. Bir süre sonra kurumaya bırakılan fındıkların içerisine giren kedi o anların keyfini çıkardı.

Fındıkların içerisinde yatan kedinin, bir yandan adeta fındık banyosu yaptığı diğer yandan ise vatandaşların ilgi ve sevgisinin tadını çıkardığı görüntüler sosyal medyaya yüklendi. Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede büyük beğeni kazandı. Binlerce kişinin paylaştığı video sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.  

Murat Hazer
 

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