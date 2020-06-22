Fındık dalda kalmayacak

“Projeye ilgi her geçen gün artıyor”

‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden proje koordinatörü Asım Suyabatmaz, şu ana kadar 7 bin dekarlık fındık bahçesi için binin üzerinde işçi başvurusu olduğunu söyledi. Suyabatmaz yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan projeyi bu yıl daha genişleterek 2. Adımını hayata geçirmeye karar verdik. Geçen yıl belirli ilçelerde yaptığımız fındık toplama işlemini bu yıl 19 ilçemizde yapacağız. Şuana kadar fındık üreticilerimizden önemli bir başvuru oldu. Projeye başladığımız günden itibaren toplamda 7 bin dekarlık fındık bahçesi ve binin üzerinde bir işçi kaydımız oluştu. Bu rakamlar önemli. Bu rakamlar bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yapılan bu çalışmada önceliğimiz üretici ile işçiyi aracısız buluşturmak ve fiyat farkının yükselmesini engellemek. Büyükşehir olarak bu konuda hem üreticilerimizin hem de fındık toplamak isteyen işçi kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.

“Ordu'nun fındığını Ordulu işciler toplayacak”

Ordu'nun fındığının Ordulu işçiler tarafından toplanması için bir sistem kurduklarını söyleyen proje koordinatörü Asım Suyabatmaz, “Her yıl hasat dönemi için 2 aylığına il dışından ilimize fındık toplaya binlerce işçi geliyor. Bu işçiler gelirken A'dan Z'ye bütün erzaklarını getiriyor. 2 ay boyunca esnaflarımızdan kayda değer bir alışveriş olmuyor. Buna rağmen ilimizden milyonlarca para il dışına çıkıyor. Bu ters orantıyı lehimize çevirmek için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz projemizi bu yıl genişlettik. Hem fındık bahçesi sahipleri hem de fındık toplamak isteyen yerli işçi kardeşlerimizi buluşturduk. Burada hem üreticilerimiz kazanacak hem işçi kardeşlerimiz kazanacak. Fındık işçileri için ödenen para ise ilimizde kalacak” diye konuştu.

“Başvurular devam ediyor”

Projenin başladığını söyleyen Asım Suyabatmaz, “Bu çalışmadan fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 444 1 052 numaralı hattı arayıp, platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturacak. Fındık sezonu boyunca sürecek olan başvurular hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 444 1 052 numaralı hat aranarak yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

Metin Akyürek

