Fındık fiyatının yılbaşına kadar yükselir umudu var

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Piraziz Ziraat Odası Başkanı Ünal Aşık, “Bu aylarda fındık fiyatının serbest piyasada yükselmesini ön görüyorduk. Fındık fiyatı 25 lira seviyelerinden bir hafta içerisinde 30 liraya kadar yükseldi ancak, pazara yığılma olunca tekrar düşüş eğilimine geçti. Ancak bu ay içerisinde yılbaşına kadar tekrar fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz çünkü üreticinin elinde az miktarda fındık kaldı. Yine üreticilerin yüzde 60'ından fazlası TMO'ya fındık teslim etti. Ayrıca rekoltede açıklandığı kadar çıkmayacaktır. Dolayısıyla serbest piyasaya beklenildiği kadar fındık arz edilmedi. Bütün bu etkenleri göz önünde bulunduracak olursak Avrupalı alıcılar taleplerini karşılayabilmek için ister istemez fiyatlar yükselecektir” dedi.