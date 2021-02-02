Fındık ihracatında 5 ayda 958 milyon dolar gelir

Karadeniz Fındık Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2020 yılı Eylül ayında başlayan fındık ihracat sezonunun eylül-ocak aylarında 132 bin 772 ton iç fındık ihraç edildiğini, karşılığında 923 milyon 958 bin dolar döviz girdisi elde edildiğini söyledi.

Sevinç, 2019-2020 sezonu aynı dönemindeki ihracatın 195 bin 558 ton iç fındık olduğunu, karşılığı 1 milyon 272 bin 631 dolar döviz girdisi sağlandığını kaydederek, “Geçen yıla göre miktar bazında yüzde 32 oranında 62 bin 786 ton iç, döviz girdisinde ise yüzde 27 oranında 348 bin 672 bin dolar azalış olduğu görülmektedir” dedi.

Sevinç, Ocak 2021 ayında 26 bin 66 ton iç fındık karşılığı 191 bin dolar fındık ihracatı gerçekleştirildiğini de belirterek, “Geçen yıl Ocak 2020 ayındaki ihracat 27 bin 556 ton iç karşılığı 182 bin 914 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, miktar bazında yüzde 5, döviz girdisinde ise yüzde 4 artış olduğu görülmektedir. Ocak ayı fındık ihracatımızı nisbi de olsa sevindirici olarak değerlendirdiğimizi ve trendin bu şekilde sürmesi umudumuzu korumaya devam ettiğimizi belirtmek isteriz” diye konuştu.

Metin Akyürek

